МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Центральный банк покупает государственные облигации для достижения целевого уровня инфляции в 2%, а не с целью монетизации долга, сказал во вторник его управляющий Кадзуо Уэда. Центробанки разработают финальный этап борьбы с инфляцией

"Покупки облигаций Банком Японии осуществляются в связи с необходимостью проведения денежно-кредитной политики, нацеленной на достижение целевого уровня ценовой стабильности в 2%, — сказал Уэда, выступая на заседании финансового комитета нижней палаты парламента. — У нас нет намерения способствовать предоставлению источников финансирования правительству".

В рамках программ управления кривой доходности и количественного смягчения центральный банк покупает в огромных объемах государственные облигации, а также рискованные активы.

Уэда занял пост главы Банка Японии 9 апреля, и это было его первое выступление в парламенте в новом качестве. Законодатели задавали ему вопросы о финансовых проблемах, в том числе о том, как идет трудная работа над планом удвоения оборонных расходов.

Некоторые члены парламента от правящей партии предлагают продлить срок погашения государственного долга с 60 до 80 лет, чтобы увеличить пространство для бюджетного маневра.

"Управление финансами находится в ведении правительства и парламента, поэтому я не буду комментировать", — сказал Уэда.

"В целом рыночные процентные ставки определяются различными факторами, включая экономику и цены, настроения рынка, а также соотношение предложения и спроса", — добавил он.

"Даже если правило погашения государственного долга будет изменено, очень трудно предположить, какое воздействие это окажет", — сказал глава центрального банка.

Выступая на той же сессии парламента, министр финансов Сюнъити Судзуки сказал, что правительство пока не рассматривает изменения правило погашения долга.