ВАШИНГТОН, 19 апр — ПРАЙМ. За прошлый 2022 год семья американского президента Джо Байдена заработала почти 600 тысяч долларов, сообщает администрация Белого дома. Лавров: всем прекрасно известно, что США могут обмануть в любой момент

Это следует из совместной декларации президента и первой леди Джилл Байден.

Годовой доход семьи составил 579,5 тысячи долларов. Из них 169,8 тысячи долларов было уплачено в качестве налогов за прошлый год.

Ставка подоходного налога президента составила 23,8 процента.

Помимо этого, чета Байденов отчиталась о тратах на благотворительность: 20,1 тысячи долларов были перечислены в 20 различных организаций. Из них пять тысяч были перечислены в Фонд Бо Байдена, который работает в сфере защиты детей от жестокого обращения.

Вице-президент США Камала Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф отчитались о заработке в 456 тысяч долларов, ими были уплачены налоги на сумму 93,5 тысячи долларов по ставке 20,5 процента.