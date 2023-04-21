ВАШИНГТОН, 21 апр — ПРАЙМ. Нежелание президента США Джо Байдена начинать обсуждение вопроса повышения потолка госдолга с республиканским большинством в палате представителей американского конгресса вызывает растущую тревогу среди его однопартийцев по Демократической партии, сообщает портал Axios. Посольство России: США молчат о выгодоприобретателях зерновой сделки

"Тревога демократов развивается из-за позиции Байдена по потолку госдолга", — говорится в публикации со ссылкой на позиции представителей партии.

Как отмечается, среди однопартийцев американского президента возникают вопросы, почему глава Белого дома до сих пор отказывается от переговоров с республиканцами. В частности, занимающий центристскую позицию в рядах Демократической партии сенатор Джо Манчин предупредил, что отказ Байдена от переговоров приведет страну к "историческому дефолту".

Представитель палаты Дин Филлипс, в свою очередь, сообщил изданию, что обеспокоен риском "вечно" ждать от Белого дома начала обсуждения. "Я думаю, что президенту и спикеру всегда следует разговаривать", — отметил он.

Другие американские демократы также призывают к началу переговоров со своими политическими оппонентами и необходимости обозначить приоритеты в государственных расходах.

В среду спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти представил законопроект о повышении потолка госдолга страны на 1,5 триллиона долларов или до 31 марта 2024 года. Одновременно, документ предусматривает экономию в размере более 4,5 триллиона долларов. Кроме того, им предусмотрено ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно. Как отметил Маккарти, описывая законопроект, в случае необходимости дополнительных трат Белый дом должен будет обращаться к конгрессу за согласованием.

Однако в американской администрации требуют от конгресса безо всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом страна не сможет обслуживать свои долговые обязательства. Байден отказался от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требует, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом.