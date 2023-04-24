МИНСК, 24 апр — ПРАЙМ. В Белоруссии все более стремительно восстанавливается экономическая активность, отмечает в своем обзоре Евразийский банк развития (ЕАБР). Южная Корея решила расширить экспортные ограничения для России и Белоруссии

"В Беларуси нарастает тенденция восстановления экономической активности: ВВП в I квартале 2023 г. снизился на 2,1% г/г после сокращения на 3,6% г/г за январь — февраль", — говорится в сообщении, опубликованном ЕАБР в понедельник. При этом в середине апреля ЕАБР уже отмечал, что в Белоруссии наметилась тенденция восстановления экономической активности — по итогам двух первых месяцев года.

Как поясняют в организации, замедление спада обусловлено восстановлением объемов промышленного производства, где рост по итогам квартала составил 1,8% к аналогичному периоду прошлого года, а также увеличением производства сельскохозяйственной продукции на 3%.

"Существенно улучшилась динамика оптовой торговли: отрицательные темпы уменьшились до уровня 5,6% г/г по сравнению с падением 13,3% г/г за январь — февраль", — констатирует ЕАБР.

При этом отмечено, что сдерживающее влияние на рост экономики продолжает оказывать слабая динамика в строительстве, транспорте и секторе информационных технологий.

"В ближайшие месяцы ожидаем ускорения темпов экономического роста в Беларуси", — резюмировали в ЕАБР.