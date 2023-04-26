ТАШКЕНТ, 26 апр — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Узбекистаном в 2023 году, согласно предварительному прогнозу, вырастет до 12 миллиардов долларов, сообщил журналистам вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров. Глава "АвтоВАЗа" рассказал о планах по завоеванию рынка Узбекистана

"Финальные цифры (по 2022 году — ред.) — около 10 миллиардов долларов. Что касается текущего года, мы уже видим прирост. Если не будет никаких катаклизмов, то я думаю, что в этом году мы приблизимся к 12 миллиардам", — сказал он, отвечая на вопрос про товарооборот.

Как отметил вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев, страны намерены усиливать торгово-экономическое сотрудничество, в частности, в машиностроении, легкой промышленности и фармацевтике. Более того, как подчеркнули оба чиновника, страны будут создавать новые совместные предприятия, чтобы усиливать кооперацию.

"Если вы спросите, влияет ли геополитическая ситуация на наши проекты (совместные с РФ — ред.), я скажу — да, в смысле увеличения взаимодействия", — отметил Ходжаев.

"Еще больше стимулирует к тому, чтобы создавать технологический совместный суверенитет", — добавил Мантуров.