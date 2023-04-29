МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. США пережили череду унижений на Ближнем Востоке, остались не у дел, у региона появилась возможность установить мир, пишет журнал Forbes. США нашли главного нарушителя санкций против России. И он поплатится за это

Как отмечает издание, одним из примеров унижения Вашингтона на ближневосточной арене стало разрушение формулы отношений с Саудовской Аравией "нефть в обмен на безопасность". После избрания Джо Байдена главой Белого дома роль США в архитектуре безопасности региона начала ослабевать. Так, саудовский наследный принц Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд "отвернул" внешнюю политику страны от США на фоне санкций против российской нефти. Эр-Рияд в 2023 году обратился к Пекину для восстановления дипотношений с Тегераном, что неназванный американский политик сравнил с "демонстрацией среднего пальца Байдену", а также при посредничестве России запустил дипломатическую инициативу с Сирией. В итоге США оказались на обочине, подчеркнул Forbes.

Кроме того, отметило издание, Саудовская Аравия объединилась с Россией и партнерами в Персидском заливе в рамках ОПЕК+, которая получила главную роль на мировом рынке нефти. При этом, западные антироссийские санкции привели к переходу к торговле "черным золотом" в основном в рублях, юанях и золоте из-за "токсичности" доллара и евро. По мнению сенатора Марка Рубио, через пять лет большинство государств будет рассчитываться в отличных от доллара валютах.

"Утрата американского влияния на Саудовскую Аравию, а также новые альянсы королевства с Китаем и Ираном это болезненные символы позорного провала стратегии неоконсерваторов, которые стремились сохранить глобальную гегемонию Соединенных Штатов, приводит издание слова политика Роберта Ф. Кеннеди-младшего.

Forbes добавляет, что в данных момент появилась возможность установить мир на Ближнем Востоке.