МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Украинское правительство ввело запрет на использование в индивидуальных транспортных номерных знаках символики, которая может ассоциироваться в контексте СВО. В том числе, новый запрет относится к комбинации букв "Z" и "V". Однако, как сообщает министерство внутренних дел Украины в субботу, 29 апреля, есть исключения. Украине может понадобиться больше помощи от Евросоюза, заявил Минфин страны

Кабмин запретил заказывать и производить номерные знаки на технику, которые содержат данные символы.

"О номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет", — говорится в сообщении.

Запрещено использовать буквы "Z" и "V" отдельно, а также в словах, большая часть которых написана кириллицей, заменяя символами "З", "С", "В", "Ф".

Этот же запрет накладывается на надписи и изображения, коммунистическую символику, национал-социалистическую (нацистскую) тоталитарного режима. В ситуации, когда номерной знак, подпадающий под запрет, был изготовлен ранее, владелец такой техники или автомобиля должен придумать и ввести другую комбинацию.