МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Нацбанк Украины (НБУ, ЦБ) предлагает внести изменения на законодательном уровне и установить предельные нормы кредитных ставок, в частности, снизить ставки по микрокредитам, которые сейчас достигают более 1 500%, следует из сообщения на его сайте. Состояние российских миллиардеров выросло на 16,35 миллиарда долларов

Сообщается, что в настоящее время в Верховную раду представлены предложения изменений в два закона — "О потребительском кредитовании" и "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности". "Изменения предполагают установить предельные размеры процентных ставок, уменьшить чрезмерные долговые нагрузки на одного потребителя, ввести дополнительные штрафные санкции за нарушение установленных требований", — говорится в сообщении.

"Вопрос нравственного поведения при урегулировании просроченной задолженности уже решен. Национальный банк осуществляет постоянное наблюдение за поведением кредиторов и коллекторов. А вот кредиты под более чем 1 500% годовых – крайне нездоровая практика", — резюмировали в центробанке.

Отмечается, что установление предельных процентных ставок по кредитам — это устоявшаяся практика регуляторов в странах ЕС, Великобритании и США. Максимальный размер реальной дневной процентной ставки, то есть общих расходов по потребительскому кредиту, выраженных в процентах за день пользования кредитом от общего размера выданного кредита, не должен превышать сумму из расчета 0,8% в день, сегодня это значение для микрокредитов составляет в среднем 2,5%, подсчитали в ЦБ.

По словам главы центробанка Андрея Пышного, завышенная ставка "отождествляет услугу потребительского кредита с "долговым игом", и подчеркивает несоответствие законодательства Украины "лучшим международным практикам". Такое несоответствие нужно убирать, "и мы это сделаем", подытожил чиновник.