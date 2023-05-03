МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Корреляция между динамикой цен на нефть и котировками рубля в паре с долларом давно нарушена: рубль укрепляется, несмотря на падение стоимости нефти; к росту рубль толкают снижение доллара относительно корзины валют торговых партнеров США и торговые отношения российских экспортеров, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Эксперты предсказали снижение роли нефти Urals в российском экспорте

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.35 мск снижается на 27 копеек — до 79,35 рубля, юаня – на 4 копейки, до 11,46 рубля, евро — на 17 копеек, до 87,6 рубля. При этом доллар уже опускался ниже 79 рублей, впервые с 4 апреля, но затем немного откатился.

Июльский фьючерс марки Brent падает на 2,81%, до 73,2 доллара за баррель, следует из динамики торгов. По данным Минфина РФ, средняя цена нефти Urals в апреле составляла Urals 58,63 доллара за баррель.

"Корреляция котировок пары доллар-рубль и цен на нефть нарушена уже достаточно давно. Так, например, десятидневная корреляция с котировками Urals составляет 10%. Вызвано это большим числом факторов, начиная от условий торгов валютами на Мосбирже, заканчивая торговыми отношениями экспортеров, которые зачастую продают в отрыве от биржевых цен", — сказал главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

"Исторически падение нефти являлось негативом для российской валюты, однако в последнее время корреляция между ними ослабла. При этом стоит отметить, что дисконт между Urals и Brent продолжает сокращаться, что улучшает положение российской валюты. Дополнительным фактором ослабления валютной пары доллар-рубль является снижение DXY (индекс доллара) с начала весны", — заметил аналитик "Алор Брокер" Андрей Эшкинин.

Это означает, что рост котировок валютных пар, у которых доллар является базовой валютой, маловероятен, резюмирует он. Также наблюдается бэквордация в рублевых фьючерсах (июньский фьючерс на пару доллар-рубль стоит дешевле самой пары), обращает внимание эксперт, добавляя, что российская валюта продолжит укрепляться до конца весны.