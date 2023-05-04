МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Инфляция в России с 25 апреля по 2 мая составила 0,19%, с начала года цены выросли на 2,18%, сообщил в четверг Росстат. Российский рынок акций снизился на 0,3 процента за основную торговую сессию

"За период с 25 апреля по 2 мая 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,19%, с начала мая — 100,05%, с начала года — 102,18%", — говорится в документе.

За отчетный период цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,8%. В том числе огурцы подешевели на 8%, помидоры — на 4,4%, свекла — на 0,4%. При этом капуста подорожала на 14,5%, лук — на 10,5%, морковь — на 4,7%, яблоки — на 0,7%, бананы — на 0,2%, картофель — на 0,1%.

Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 13 наименованиям. Сильнее всего подешевели яйца — на 1%, гречка — на 0,57%, пшено — на 0,35%, творог и стерилизованное молоко — на 0,2%. Также снизились цены на соль, овощные консервы для детского питания, пастеризованное молоко, подсолнечное масло, сметану и чай — на 0,1%. Цены на сыры не изменились.

Подорожали 19 наименований продуктов, сильнее всего баранина, — в среднем на 2,1%. Следом идут сахар — рост на 0,87%, мясо кур — на 0,8%, фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,7%, вареная колбаса и рис — на 0,46%. Кроме того, выросла цена на рыбу — на 0,4%; мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, печенье, мука стали дороже на 0,3%, говядина, свинина, полукопченые и варено-копченые колбасы — на 0,2%, сосиски, сардельки, сливочное масло, маргарин, ржаной хлеб — на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости рост цен зафиксирован на спички и туалетное мыло — на 0,3%, на пеленки для новорожденных — на 0,28%, хозяйственное мыло — на 0,22%, зубные щетки и стиральный порошок — на 0,1%. Одновременно с этим снизились цены на детские подгузники — на 0,3%, туалетную бумагу — на 0,1%. Росстат также зафиксировал снижение цен на кроссовки для взрослых — на 0,3%, детские джинсы и футболки — на 0,2%, детские кроссовки и шампуни — на 0,1%.

Телевизоры за период с 25 апреля по 2 мая подешевели на 0,22%, электропылесосы — на 0,03%, а смартфоны, наоборот, подорожали — на 2,62%. Стоимость нового отечественного автомобиля также выросла — на 1,26%, иностранного — на 0,1%. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,16%, на дизельное топливо практически не изменились. Стоимость полета в салоне экономического класса увеличилась на 0,21%.

Росстат за период с 25 апреля по 2 мая зарегистрировал рост цен на мазь "Левомеколь" — на 0,54%, аллохол — на 0,21%, отечественный анальгин и поливитамины — на 0,2%. При этом такие препараты, как противовирусный "Эргоферон", комбинированные анальгетики, корвалол и другие — подешевели.