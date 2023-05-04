МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Росстат за период с 25 апреля по 2 мая зафиксировал снижение цен на плодоовощную продукцию, последний раз такая динамика наблюдалась в середине марта, сезонно из общего снижения выбиваются капуста и лук, следует из материалов статведомства. Российский рынок акций снизился на 0,3 процента за основную торговую сессию

"Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,8%", — говорится в материалах. До этого плодоовощная продукция в РФ дорожала, а последний раз снижение фиксировалось на неделе с 14 по 20 марта (минус 0,2%). За период с 25 апреля по 2 мая огурцы подешевели на 7,99%, помидоры – на 4,36%, столовая свекла – на 0,43%, но в то же время заметно выросли цены на белокочанную капусту и репчатый лук — на 14,45% и на 10,52%.

Также подорожали, но заметно меньше, морковь (плюс 4,65%), яблоки (плюс 0,68%), бананы (плюс 0,23%) и картофель (плюс 0,07%). В целом с начала года лук подорожал примерно в 2,24 раза, помидоры — на 54,68%, капуста — на 40,78%, морковь — на 33,15%, бананы — на 29,11%. Свекла, картофель, огурцы с начала года прибавили меньше — 13,97%, 3,29% и 7,22% соответственно.

Свинина за отчетный период подорожала на 0,23%, мясо кур — на 0,79% (плюс 0,83% и минус 2,68% соответственно с начала года по 2 мая). Яйца подешевели на 1,01% (плюс 3,61% с начала года), цена на сахар выросла на 0,87% (плюс 2,15% с начала года). Гречка в отчетный период потеряла 0,57%, рис стал дороже на 0,46%; с начала года эти крупы потеряли в цене 13,57% и 0,68% соответственно.