МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,42% на 2 мая с 2,55% на 24 апреля, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Российский рынок акций снизился на 0,3 процента за основную торговую сессию

"За период с 25 апреля по 2 мая 2023 года (8 дней) цены выросли на 0,19%. Год к году инфляция продолжила снижаться – до 2,42% год к году", — говорится в документе.

Это минимальное значение инфляции с февраля 2020 года (тогда она составила 2,3%).

Как пишет Минэкономразвития, за период с 25 апреля по 2 мая в секторе продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,06% при удешевлении плодоовощной продукции и замедлении роста цен на остальные продовольственные товары.

"В секторе непродовольственных товаров рост цен ускорился до 0,39% за счет удорожания отечественных легковых автомобилей, сезонного роста цен на строительные материалы, а также возобновления роста цен на электро- и бытовые приборы", — продолжают авторы документа.

Что касается сектора услуг, то на фоне роста цен на авиабилеты и услуг санаториев зафиксировано повышение цен — на 0,16%.

В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году до 5,3% с 5,5%. Что касается внутригодовой динамики, то министерство ждет, что в июне она будет на уровне 3,6% в годовом выражении, в сентябре ускорится до 4,7%, а в декабре до 5,3%. В 2024-2026 годах инфляция будет находиться на уровне 4%.

Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 4,5-6,5%.