МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. США используют конфликт на Украине, вкладываясь в ее нефтегазовую отрасль ради собственной выгоды, совершенно не заботясь о безопасности и благополучии жителей страны, пишет журнал Newsweek. СМИ: Украина испортила отношения с еще одной страной антироссийским выпадом

Издание напомнило, что на фоне отказа Запада от российских энергоносителей с прошлого года произошел скачок инвестиций в энергетическую отрасль.

"Эта нефтегазовая лихорадка приводит к проблематичной зависимости от "грязной" энергии. Но даже произведенная ради благородного дела, эта энергия все равно остается "грязной" и по-прежнему вызывает потепление на планете, и этот факт необходимо повторять, в то время как украинцы по понятным причинам стремятся избавиться от всего русского", — пишет автор статьи.

Кроме того, будущий облик инфраструктуры Украины несет новую угрозу конфликтов, и провоцируют их Соединенные Штаты, стремясь построить большие централизованные энергосистемы.

"Но это не сделает Украину более безопасной, точно так же, как не сделало более безопасными Ирак или Афганистан. На самом деле это делает страну более, а не менее, уязвимой", — добавило издание.

Оно привело в пример несколько контрактов США и Украины о строительстве девяти новых атомных энергоблоков. Однако, как пишет одна из крупнейших экологических организаций на Украины, они угрожают не только экономике страны, но и ее экологической безопасности: ведь уже были случаи некачественного строительства АЭС, а для нетоксичной утилизации большого количества радиоактивных отходов сейчас технологий нет.

Американская "грязная энергетическая лихорадка" поднимает еще один важный вопрос: США укрепляют централизованную энергетическую систему, а, как считает Newsweek, нужно, наоборот, ее децентрализовать, чтобы в случае ЧП не пострадали люди, живущие рядом с АЭС и зависящие от нее.