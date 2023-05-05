МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в марте снизился на 1,2% по сравнению с февралем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Индекс деловой активности в еврозоне в апреле вырос меньше прогноза

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя лишь на 0,1%.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в марте уменьшился на 3,8%. Аналитики ожидали снижения на 3,1%. В Евросоюзе розничные продажи в марте сократились на 1,1% в месячном выражении, а в годовом — на 4,1%.

Агентство также пересмотрело февральские показатели для еврозоны: теперь снижение к январю оценивается в 0,2%, а не 0,8%, а в годовом выражении в 2,4%, а не 3%.

Наибольшее снижение в годовом выражении наблюдалось в марте в Эстонии (-13,5%), Венгрии (-13,2%) и Словении (-12,8%). Больше всего продажи в марте выросли в Испании (+10,8%), Румынии (+7,2%) и на Кипре (+5,6%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в еврозоне в годовом выражении в марте сократился на 6,8%, в ЕС — на 6,6%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении уменьшились в еврозоне на 2,2%, а в ЕС — на 3,2%.