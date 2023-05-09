МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Правительство России оперативно обеспечит выполнение достигнутых президентом Владимиром Путиным и его киргизским коллегой Садыром Жапаровым договоренностей, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Компании из Киргизии и России будут сотрудничать в сфере добычи золота

Председатель кабмина во вторник встретился с главой Киргизии.

"По линии правительства мы обеспечим оперативное выполнение договоренностей, которые достигнуты на высшем уровне", — сказал он.

Мишустин также выражил надежду, что республика обеспечит российскому бизнесу комфортные условия. По словам премьера, Россия является одним из крупнейших инвесторов в киргизскую экономику с объемом капиталовложений свыше двух миллиардов долларов.

Глава правительства также поздравил Жапарова с Днем Победы, отметив важность сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.