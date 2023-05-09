Москва, 9 мая — ПРАЙМ. Россия заинтересована в расширении торгово-экономического сотрудничества с Киргизией, которая является ее стратегическим партнёром, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с киргизским лидером Садыром Жапаровым. Власти Молдавии и МИД Великобритании обсудили экономическое сотрудничество

"Мы искренне заинтересованы в том, чтобы расширить торгово-экономическое сотрудничество, защитить наши связи от негативного влияния, в том числе экономических санкций со стороны недружественных государств", — сказал глава правительства.

Он отметил, что Киргизия является стратегическим партнером и союзником России, и несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, взаимодействие двух стран успешно развивается — в прошлом году товарооборот достиг исторического максимума в 3,5 миллиарда долларов.