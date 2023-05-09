БИШКЕК, 9 мая — ПРАЙМ. У Киргизии и России имеется высокий потенциал для расширения взаимной торговли, сообщил во вторник в ходе встречи с премьером РФ Михаилом Мишустиным в Москве президент республики Садыр Жапаров. Экс-премьер Малайзии заявил о возможностях стран Азии торговать в нацвалюте

"Россия является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Кыргызстана. По итогам прошлого года торговый оборот нашей страны с Россией превысил рекордные 3 миллиарда долларов. Естественно, это не предел для наших стран. У нас есть все возможности и потенциал идти дальше во взаимной торговле и в вопросах инвестиционного сотрудничества", — заявил глава государства.

По словам Жапарова, "благодаря доверительному политическому диалогу и налаженному сотрудничеству между правительствами двух стран киргизско-российские отношения динамично развиваются в традиционном духе союзничества и стратегического партнерства на основе многолетних уз дружбы, взаимопонимания и поддержки между нашими народами".

"Высоко ценим практическую поддержку правительства РФ, ваше личное внимание в реализации договоренностей комплекса вопросов, находящихся в двусторонней повестке дня, в том числе и в рамках евразийской интеграции и международных организаций", — отметил киргизский лидер.