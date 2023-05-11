МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Российские автодилеры обратились в Renault с просьбой заключить соглашение о компенсации убытков в размере 8,5 миллиарда рублей из-за ухода бренда из России, соответствующее письмо направлено в адрес президента французского автоконцерна Жан-Доминика Сенара, сообщили РИА новости в пресс-службе ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). Российские дилеры хотят взыскать с "Москвича" долг Renault

"2 мая 2023 года группа российских дилеров Renault направила в адрес Renault Франция на имя президента Renault Жан-Доминика Сенара предложение заключить соглашение о компенсации российским дилерам убытков в размере 8,5 миллиарда рублей, понесенных в результате ухода бренда Renault с российского рынка", — сообщил президент РОАД Алексей Подщеколдин, уточнив, что это уже вторая попытка прийти к соглашению о компенсации в досудебном порядке.

"В размер обозначенной суммы компенсации входят: стоимость приобретения/аренды недвижимости для дилерских центров, стоимость внутренней и внешней реконструкции под стандарты Renault, закупки, обучение персонала, кредиты, полученные специально для развития дилерской сети Renault, а также упущенная выгода: от продажи новых и подержанных автомобилей, затраты, связанные с отсутствием поддержки производителя (гарантия, жалобы потребителей на заводской брак и т.п.)", — уточнили в ассоциации.

Дилеры также отмечают, что заключение такого соглашения является наиболее компромиссным вариантом, учитывая лояльность к бренду Renault в РФ и положительный опыт многолетнего сотрудничества. Так, за 20 лет продано свыше 2,2 миллиона автомобилей, была создана дилерская сеть, насчитывающая более 150 дилерских центров.

Если соглашение не будет достигнуто, дилеры готовы обратиться в российский суд, что повлечет репутационные издержки Renault и, как следствие, затруднение в возвращении бренда в Россию, подчеркнули в ассоциации.

Французский автоконцерн Renault официально ушел с российского рынка в середине мая. Завод компании (теперь уже "Москвич") перешел правительству Москвы по сделке за символическую стоимость, доля в "АвтоВАЗе" — подведомственному Минпромторгу РФ "ФГУП" НАМИ (с опционом обратного выкупа в течение шести лет).