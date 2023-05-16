МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден оптимистично смотрит на перспективы разрешения проблемы с госдолгом, но "предстоит еще много работы", заявили в Белом доме. ООН повысила прогноз роста экономики США в 2023 году

"Президент подчеркнул, что, хотя предстоит еще много работы по ряду сложных вопросов, он с оптимизмом смотрит на перспективы достижения ответственного двухпартийного соглашения по бюджету, если обе стороны будут вести переговоры добросовестно и признают, что ни одна из них не добьется в полной мере выполнения своих требований", — говорится в заявлении Белого дома.

Как сообщили в администрации США, Байден поручил представителям сторон продолжать ежедневно проводить встречи по неразрешенным аспектам проблемы вокруг госдолга. "Президент сказал, что хотел бы вновь связаться с лидерами (конгресса) позднее на текущей неделе по телефону, а также встретиться с ними по возвращении из-за границы", — проинформировал Белый дом.

На текущей неделе Байден отправляется с визитом в Японию, где пройдет саммит лидеров стран G7.