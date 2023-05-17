ВАШИНГТОН, 17 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что уверен в достижении договоренности о предотвращении суверенного дефолта с конгрессом, где, по его словам, понимают катастрофичность "неуплаты по счетам". Американский инвестор Роджерс предсказал экономике США пятилетнюю рецессию

"Я уверен, что мы достигнем соглашения по бюджету. Дефолта Америки не будет. Каждый присутствовавший (на вчерашней встрече в Белом доме) руководитель (конгресса) понимает последствия неуплаты по счетам. Это будет катастрофой для американской экономики и американского народа", — сказал Байден в обращении к нации перед отъездом на саммит G7 в Японию.