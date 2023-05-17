Байден заявил, что в конгрессе осознают последствия дефолта в США
Байден: лидеры конгресса осознают недопустимость дефолта из-за его катастрофических последствий
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ВАШИНГТОН, 17 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что уверен в достижении договоренности о предотвращении суверенного дефолта с конгрессом, где, по его словам, понимают катастрофичность "неуплаты по счетам".
"Я уверен, что мы достигнем соглашения по бюджету. Дефолта Америки не будет. Каждый присутствовавший (на вчерашней встрече в Белом доме) руководитель (конгресса) понимает последствия неуплаты по счетам. Это будет катастрофой для американской экономики и американского народа", — сказал Байден в обращении к нации перед отъездом на саммит G7 в Японию.