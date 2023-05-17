МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. ВВП России в первом квартале 2023 года снизился на 1,9% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. ЕАБР назвал способ повысить ВВП стран-участниц

"Индекс физического объема валового внутреннего продукта в первом квартале 2023 года относительно соответствующего периода 2022 года по предварительной оценке составил 98,1%", — говорится в сообщении.

Предварительные данные Росстата оказались лучше ранее озвученных оценок и Минэкономразвития (оценивало спад в 2,1%), и Банка России (2,3%).

Статистическое ведомство отмечает, что на снижение ВВП в первом квартале повлияла динамика таких отраслей, как оптовая и розничная торговля, добыча полезных ископаемых, грузооборот и другие. Одновременно рост продемонстрировали: обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство, пассажирооборот.

"Драйверами восстановления остаются строительный сектор и агропромышленный комплекс, а также обрабатывающая промышленность (металлургический и машиностроительный комплексы, выпуск электронного оборудования, пищевая промышленность). Восстановительные тренды являются результатом комплексных мер правительства по обеспечению устойчивости экономики и подтверждают прогноз по росту ВВП в текущем году", — прокомментировали в министерстве экономического развития данные статистики.

Первая оценка ВВП за первый квартал 2023 года будет опубликована 15 июня 2023 года.

Минэкономразвития ожидает, что ВВП России в текущем году вырастет на 1,2%, Банк России — в диапазоне 0,5-2%.