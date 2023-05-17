МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 2,34% на 15 мая с 2,32% на 10 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Инфляция в России с 11 по 15 мая составила 0,04 процента

"За период с 11 по 15 мая 2023 года цены выросли на 0,04%. Год к году инфляция практически сохранилась на уровне прошлой недели, составив 2,34%", — говорится в документе.

В министерстве отметили, что снижение цен на продовольственные товары продолжилось и составило 0,05% на фоне сохраняющегося удешевления плодоовощной продукции (- 0,9%) и околонулевого роста цен на остальные продовольственные товары (0,03%).

"В секторе непродовольственных товаров умеренный рост цен на 0,04%. В секторе услуг цены выросли (0,19%) на фоне увеличения темпов роста цен на туристические услуги при удорожании авиабилетов на внутренние рейсы", — добавили в ведомстве.

В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году до 5,3% с 5,5%. Что касается внутригодовой динамики, то министерство ждет, что в июне она будет на уровне 3,6% в годовом выражении, в сентябре ускорится до 4,7%, а в декабре до 5,3%. В 2024-2026 годах инфляция будет находиться на уровне 4%.

Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 4,5-6,5%.