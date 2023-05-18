МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Рынок быстрых зарядных станциях для электромобилей (ЭЗС) в России перспективный, нужно лишь сделать его интересным для инвесторов, обеспечив окупаемость вложений, а запуск одной такой станции обойдется в среднем в 5 миллионов рублей, рассказал РИА Новости генеральный директор российского производителя быстрых зарядных станций компании "Яблочков" (компания-участник рынка НТИ EnergyNet (Энерджинет) Алексей Моторенко. В стране растет спрос на российские и китайские электромобили

"Чтобы бизнес на быстрых зарядных станциях для электромобилей был интересен инвесторам — будущим владельцам ЭЗС, нужно обеспечить окупаемость вложений, а это, в том числе, зависит от места установки станции и трафика", — рассказал эксперт. Моторенко отметил, что ключевыми точками размещения являются междугородние трассы и развязки на границах крупных городов, где требуется зарядить электрокар в максимально короткие сроки.

Эксперт пояснил, что в среднем одна быстрая зарядная станция стоит около 3 миллионов рублей, монтажные и строительные работы требуют вложения еще не менее 0,5 миллиона рублей. Однако сложнее обстоит ситуация с технологическим присоединением. В зависимости от региона и месторасположения станции его стоимость в среднем составляет около 40% от стоимости оборудования.

"На данный момент правительство обсуждает введение дополнительных вариантов отсрочки оплаты стоимости техприсоединения заправочных станций к электрическим сетям, что для бизнесмена будет большой подмогой. Малый и средний бизнес сможет на старте уменьшить расходы и распределить свои инвестиционные вложения" — отметил Моторенко.

Также эксперт НТИ добавил, что на ПО для работы станции и взимания оплаты с пользователей потребуется еще около 200 тысяч рублей. Итого, подсчитал он, запуск бизнеса на одну быструю зарядную станцию для электромобиля обойдется от 5 миллионов рублей, и еще порядка 30 тысяч в год потребуется на ее дальнейшее техобслуживание и содержание.

"На данный момент рынок ЭЗС хоть и небольшой, но перспективный. Уменьшить размер первоначальных вложений для бизнеса могут помочь различные государственные программы субсидирования и региональные меры поддержки предпринимателей", — заключил он.