БИШКЕК, 19 мая — ПРАЙМ. Угрозы принятия санкций на фоне конфликта на Украине уже негативно влияют на экономику Китая и стран Центральной Азии, сказал президент Киргизии Садыр Жапаров.

"Можно отметить, что последствия пандемии коронавируса, а также угрозы введения отдельными странами санкций из-за российско-украинского конфликта, могут и уже оказывают негативное влияние на экономику наших стран. Это требует от нас консолидации усилий в целях обеспечения экономического благополучия наших народов, укрепления безопасности, включая продовольственную и энергетическую", — привела на саммите "Центральная Азия — Китай" в Сиане слова Жапарова его пресс-служба.

По его мнению, "с учетом тенденций формирования многополярности", важно, чтобы регион Центральной Азии и Китая "превратился в геополитического посредника, через который осуществляется благоприятное взаимодействие мировых центров влияния".

"Страны региона преуспеют, если будут осуществлять свое взаимодействие в качестве активно развивающихся сообществ, которые разделяют и придерживаются схожих культурных, исторических и традиционных ценностей и представлений. Аксиоматично, что укрепление политического диалога, расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, принятие практических мер по реализации в наших странах совместных инфраструктурных, социально-экономических проектов окажут самое благотворное влияние на устойчивое развитие, поддержание мира и стабильности в регионе", — отметил он.

В своей речи глава Киргизии призвал Китай к инвестиционному сотрудничеству в сфере строительства заводов и фабрик, объектов гидроэнергетики и инфраструктуры. Он отметил важность скорейшего воплощения в жизнь проекта железной дороги Китай – Киргизия — Узбекистан.

"Кыргызстан выражает поддержку инициативе китайской стороны по глобальной безопасности. Мы поддерживаем созидательные идеи председателя Китая Си Цзиньпина по созданию сообщества единой судьбы человечества, инициативы по глобальному развитию и глобальной цивилизации… Мы также высоко ценим активные усилия китайской стороны по созданию сообщества единой судьбы сопредельных стран. Думаю, что это внесет большой вклад в укрепление дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии", — отметил Жапаров.