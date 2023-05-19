МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов и посол Пакистана в РФ Шафкат Хан подписали протокол о сотрудничестве в рамках единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба ведомства. Оверчук спрогнозировал объем товарооборота Москвы и Баку в 2023 году

"Пакистанским товарам упростят доступ на российский рынок благодаря таможенному сотрудничеству… 19 мая… врио руководителя ФТС России Руслан Давыдов и посол Пакистана в России Шафкат Хан подписали протокол об административном сотрудничестве, обмене информацией и взаимопомощи в рамках единой системы тарифных преференций ЕАЭС", — говорится в сообщении.

Уточняется, что это позволит расширить торгово-экономические связи между странами и снизить административную нагрузку на бизнес.

Так, при ввозе подпадающих под тарифные преференции ЕАЭС товаров из Пакистана участники внешнеэкономической деятельности получат 25%-ную скидку от установленной в едином таможенном тарифе ЕАЭС пошлины.

Кроме того, российские таможенники смогут пользоваться электронной системой верификации сертификатов о происхождении товаров, которую разрабатывают в Пакистане, и проверять сертификаты онлайн. А для получения тарифных преференций бизнесу не нужно будет представлять в таможенные органы РФ оригинал сертификата на бумаге — необходимо будет указать только его реквизиты в таможенной декларации.