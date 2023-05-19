МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. США опубликовали перечень новых санкций и экспортных ограничений в отношении 71 компании из России, Киргизии и Армении, сообщило министерство торговли США в пятницу. Эрдоган оценил возможность введения антироссийских санкций

Согласно опубликованному в федеральном реестре документу, министерство "расширило список экспортных ограничений в отношении 71 компании. Они, как определило правительство США, действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".

В перечне содержатся по одной компании из Армении и Кыргызстана, все остальные — российские. Среди российских компаний — Государственный научный центр РФ Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики, Казанский пороховой завод, Арзамасский приборостроительный завод, авиастроительные, судоремонтные и судостроительные, машиностроительные предприятия, в том числе Брянский автомобильный завод, АО "ЦНИИ "БУРЕВЕСТНИК", АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва", Казанский оптико-механический завод и другие.

Основанием для принятия санкций против этих компаний назвали "поддержку военно-оборонного комплекса РФ".

Из документа следует, что экспортные ограничения коснулись российских машиностроительных и авиазаводов, предприятий ВПК. Так, в списке указаны казанский пороховой завод, исследовательский институт химии и механики, ростовский институт радиокоммуникаций, завод "Арзамас", брянский автомобильный завод, институт "Буревестник", ижевский завод "Купол", хабаровский судостроительный, машиностроительный "Витязь", тульские машиностроительный и патронный заводы, авиастроительный завод Улан-Удэ, ульяновские патронный и механический заводы, уральские компании автомобильная и гражданской авиации, ижевский завод беспилотников, Курганмашзавод, а также завод Дегтярева. В АКРА оценили влияние санкций британских и австралийских санкций на банки

США ввели ограничения на экспорт 1200 позиций в Россию и Белоруссию, в список вошли строительные материалы, ткани, краски, бумага, оборудование и транспорт, сообщил Минторг США.

"Дополнительные 1224 промышленных изделия, добавленные в список, теперь потребуют лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Белоруссии", — говорится в документе ведомства, добавленном в федеральный регистр.

В список мер экспортного контроля добавлены инструменты и электроприборы, фотобумага и другие бумажные изделия, краски, ткани, лодки и пассажирский транспорт, оборудование для пищевой промышленности.

Кроме того, США ввели экспортные ограничения, связанные с работой России и Белоруссии по глубоководной нефтедобыче на арктическом шельфе.

"Заявки на экспорт, реэкспорт или передачу любого оборудования (…), напрямую или косвенно необходимого для осуществляемой Россией и Белоруссией глубоководной добычи и добычи на арктическом шельфе нефти или газа и требующего лицензии, будет рассматриваться с позиции отказа", — сказано в документе.

Соответствующие заявки, уточняется в нем, будут рассматриваться в индивидуальном порядке для оценки того, "будут ли такие сделки оказывать поддержку российскому и белорусскому оборонному сектору".