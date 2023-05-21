ХИРОСИМА (Япония), 21 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден по-прежнему рассчитывает избежать дефолта, который может наступить из-за неразрешенной проблемы вокруг достижения страной потолка госдолга. По его словам, лидеры Конгресса согласны с тем, что дефолт не является допустимым вариантом. При этом американский лидер считает, что республиканская оппозиция может спровоцировать дефолт своими действиями. Он заявил, что изучает возможность использования президентских полномочий, которые помогут избежать дефолта. Об этом Байден рассказал в ходе пресс-конференции по итогам участия в саммите лидеров стран G7 в Хиросиме. Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи, сообщили СМИ

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что команда спикера палаты представителей США Кевина Маккарти выдвинула предложения, "отбросившие назад" переговоры с администрацией по проблеме госдолга.

"Республиканцам пора принять тот факт, что двухпартийная сделка, которая учитывала бы лишь их требования, не будет достигнута. Им также придется чем-то поступиться. Лидеры конгресса согласны со мной в том, что дефолт, я повторюсь, дефолт не является допустимым вариантом. И я рассчитываю, что лидеры конгресса будут следовать своим обязательствам", — сказал президент США.

Байден сообщил, что по пути в США намерен провести разговор с Маккарти. "Наши команды продолжат работу по данной проблеме", — подтвердил президент США и добавил, что некоторые выдвинутые республиканцами предложения по урегулированию вопроса достижения потолка госдолга являются "попросту неприемлемыми".

Вместе с тем, американский лидер признал, что не может гарантировать, что республиканская оппозиция не спровоцирует дефолт своими действиями.

"Я не могу гарантировать, что они не спровоцируют дефолт, сотворив что-нибудь возмутительное", — сказал он и добавил, что изучает возможность использования президентских полномочий, чтобы дефолт не наступил.

"Я изучаю четырнадцатую поправку на предмет того, есть у нас полномочия или нет", — заявил он. Генсек ООН назвал распределение средств МВФ между странами неправильным

Байден считает, что такие полномочия у него есть, но сохраняется вопрос, как применить их без риска оспаривания.

Согласно четвертому разделу 14-й поправки к конституции США, состоятельность госдолга не должна оказываться под сомнением. Этот раздел может позволить Байдену решить вопрос госдолга без согласования с конгрессом.

Минфин США в письмах конгрессу предупредил, что уже 1 июня страна, вероятно, будет не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширение лимитов заимствований. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников. Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.