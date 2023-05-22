АНКАРА, 22 мая — ПРАЙМ. Обсуждение идей Киева о расширении перечня продукции, экспортируемого в рамках "зерновой сделки", требует готовности сторон, процесс сложный, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Источник допустил в ближайшие дни переговоры по проблемам зерновой сделки

Украина предлагает расширить список товаров для экспорта в рамках "зерновой сделки", вопрос обсуждается, заявил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Да, такое предложение озвучивалось во время переговоров в Стамбуле. Но вы знаете, тут речь, скорее всего, не о нашем (Турции) посредничестве, а о готовности сторон. Мы же не можем навязывать сторонам те или иные предложения. Необходим консенсус, это довольно-таки сложный переговорный процесс", — заявил источник.