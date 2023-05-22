МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Продление "зерновой сделки" не означает снятие рисков, Россия показала добрую волю после сложного переговорного процесса, сообщил агентству РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Источник оценил возможность обсуждения идей Киева по "зерновой сделке"

"Это были очень сложные переговоры (по "зерновой сделке" в Стамбуле — ред.). И я скажу вам, что вопрос решился в последний день, в ходе переговоров на высшем уровне. Мы понимаем и оцениваем жест доброй воли, показанный российской стороной. Есть также понимание того, что нынешнее продление вовсе не означает, что риски устранены. Необходима работа по устранению всех существующих проблем, чтобы мы вновь не оказались в такой сложной ситуации", — сказал он.

Ранее в МИД России заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля. Ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки пока не урегулированы, заявил накануне глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Российские официальные лица во время переговоров подчеркивали, что положения меморандума Россия — ООН, который является второй частью зерновой сделки, так до сих пор и не выполнены. В российском МИД, комментируя очередное продление сделки, заявили, что "перекосы" в имплементации зерновой сделки должны быть исправлены как можно скорее.