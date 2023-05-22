МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что изменение кредитного рейтинга по долговым обязательства США неотвратимо, что приведет или к дефолту Минфина США, или к серьезной девальвации доллара. Байден считает, что США могут избежать наступления дефолта

"US treasure debt rerating (изменение кредитного рейтинга долговых обязательств США — ред.) неотвратимо, как и приход зимы после осени. А следом если не дефолт Минфина США с рестрактом (реструктуризацией — ред.) долга (на сегодня 32 триллиона долларов с текущим дефицитом федерального бюджета США в 1,5 триллиона), то серьезная девальвация доллара или замена на криптодоллар и непонятки с инфляцией. В общем, выбирайте беды сами, что называется", — написал Дерипаска в своем телеграм-канале.

"Так что пока кроме китайских юаней и гонконгских долларов в качестве инвестиций для российской адмбуржуазии и госкапиталистов альтернативы нет", — добавил миллиардер.

Дерипаска также отметил, что "трудовой" части деловых россиян открыта дорога в Индию, Индонезию, Латинскую Америку и другие страны, прагматично настроенные к налаживанию связей, торговли, привлечению в качестве партнеров и инвесторов. "Далеко, сложно, много региональных особенностей, но не невозможно", — прокомментировал бизнесмен.