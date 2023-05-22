Рябков назвал ситуацию с противоречиями по поводу госдолга США цирком
Замглавы МИД Рябков: ситуация с противоречиями по поводу госдолга США является цирком
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Ситуация с противоречиями в США по проблеме госдолга является цирком, который длится не первый год, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Я наблюдаю за этим цирком не первый год", — сказал он и отметил, что переговоры словно расписаны по ролям, когда "оппозиция демонстрирует якобы жесткость подхода, а администрация демонстрирует якобы негодование по этому поводу".
"Все равно они повысят потолок госдолга. Система, когда можно печатать, условно говоря, необеспеченные денежные знаки, но по факту продолжать эмиссию валюты и обеспечивать покрытие колоссального дефицита бюджета через скупку международным сообществом долговых обязательств федерального казначейства США — этот способ испытанный. И долго ли все это будет продолжаться — вопрос отрытый. Но то, что сейчас они договорятся, я готов держать пари", — добавил Рябков.