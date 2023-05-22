МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Ситуация с противоречиями в США по проблеме госдолга является цирком, который длится не первый год, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Дерипаска ожидает дефолта Минфина США или серьезной девальвации доллара

"Я наблюдаю за этим цирком не первый год", — сказал он и отметил, что переговоры словно расписаны по ролям, когда "оппозиция демонстрирует якобы жесткость подхода, а администрация демонстрирует якобы негодование по этому поводу".

"Все равно они повысят потолок госдолга. Система, когда можно печатать, условно говоря, необеспеченные денежные знаки, но по факту продолжать эмиссию валюты и обеспечивать покрытие колоссального дефицита бюджета через скупку международным сообществом долговых обязательств федерального казначейства США — этот способ испытанный. И долго ли все это будет продолжаться — вопрос отрытый. Но то, что сейчас они договорятся, я готов держать пари", — добавил Рябков.