МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Европейские ретейлеры и правительства начинают устанавливать предельные цены на продукты питания, чтобы преодолеть "худший кризис", связанный с ростом стоимости жизни, пишет Financial Times. Инвестор из США пообещал новый кризис, который будет хуже, чем в 2008 году

Несмотря на то, что снизившиеся цены на энергоносители ослабили общее давление, стоимость продуктов питания все еще стремительно растет, что заставило политиков прибегнуть к контролю.

Про данным Евростата, цены на продукты питания с начала года в регионе выросли на 16,6 процента, что намного превышает общий уровень инфляции в 8,1 процентов. Больше всего подорожали яйца (22,7 процента), цельное молоко (25 процентов) и сахар (54,9 процента).

"У нас в западном мире не было контроля над ценами в обычном порядке с 1970-х годов", — объяснил изданию шведский экономист Ларс Йонунг.

Сильнее всего от роста цен пострадали страны Центральной и Восточной Европы: так, Венгрия и Хорватия приняли меры по ограничению стоимость предметов первой необходимости, чтобы защитить наиболее уязвимых граждан страны. Они, как правило, тратят большую часть своего дохода на продукты питания.

Как рассказала в беседе с газетой жительница Будапешта, контроль над ценами сделал такие продукты, как молоко дешевле, однако некоторые супермаркеты ввели ограничения на продажу товаров. Поэтому горожанам приходится посещать несколько магазинов или ходить за покупками ежедневно. МИД назвал причину продовольственного кризиса в мире

Франция заключила соглашения с супермаркетами, подразумевающее расширение списка продуктов, которые продаются по минимально возможной цене. В Испании снизили налог на добавленную стоимость на продукты питания, Италия ограничила стоимость макарон. Кроме того, к регулированию цен призвали и в Австрии.

Однако, давление на продавцов, которые придерживаются курса на повышение цен, усугубляется резким падением стоимости сельскохозяйственных товаров за последний год.

Как пояснила изданию гендиректор Европейской организации потребителей Моник Гойенс, некоторые случаи повышения цен могу быть оправданы, однако, есть подозрение, что часть предприятий просто ищут предлог для этого. При этом ретейлеры говорят, что они не виноваты и в целом вынуждены принимать на себя удар по товарам с ограничениями.

Как пояснил изданию Йонунг, контроль над ценами как инструмент снижения инфляции не работает, кроме того, этот инструмент "вызывает привыкание, и от этой привычки трудно избавиться".