МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Украина не получит новый транш транш финансовой помощи от Запада до тех пор, пока она не начнет "контрнаступление" на коррупцию, пишет американское издание Politico. Пентагон назвал стоимость нового пакета военной помощи Украине

Сейчас, по мнению авторов, украинские олигархи слабы из-за общественной неприязни и коррупции.

"Но коррупция глубоко укоренилась и является повсеместной на Украине, а олигархи страны вернутся — возможно, как раз вовремя, чтобы извлечь огромную прибыль из сотен миллиардов долларов, направленных на восстановление Украины", — говорится в статье.

Для США, как пишет издание, борьба с коррупцией — ключ к дальнейшему обеспечению безопасности и помощи Украине в восстановлении, а для Европы — одно из важных требований для Украины по вступлению в ЕС.

Украинская система управления, как отметило Politico, страдает от неформального принятия решений, которое отдает предпочтение влиятельным группам интересов и имеет тенденцию обходить демократический контроль, а власть сосредоточена в аппарате президента, где некоторые высокопоставленные чиновники совершенно не заинтересованы в реформах.

Противодействие коррупции при помощи прозрачности процессов и отчетов — "стратегический императив" Киева, который, как считают авторы статьи, нужно интегрировать в "план Маршалла" для Украины. Таким образом, "контрнаступление против старой, новой олигархии и коррупции" должно стать, по мнению журналистов, важным пунктом в процессе восстановления страны.