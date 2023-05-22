МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Банк России считает, что в мировой экономике нарастают риски финансовой стабильности и замедления экономического роста, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. Лавров заявил о начале дедолларизации мировой экономики

"В мире ситуация сейчас характеризуется усилением рисков финансовой стабильности, увеличением вероятности замедления мирового экономического роста", — сказал он, выступая на общественных консультациях по Обзору денежно-кредитной политики.

Сейчас в мировой экономике существует сразу несколько проблемных точек: в США и Европе растут опасения банковского кризиса после краха ряда крупных банков, самым заметным из которых стал швейцарский Credit Suisse. При этом вкладчики продолжают выводить деньги из кредитных организаций: в США с февраля по 10 мая со счетов было выведено 529 миллиардов долларов, а в еврозоне за февраль-март — около 89 миллиардов евро.

Кроме того, сохраняющаяся неопределенность вокруг перспектив госдолга США также приводит к колебаниям на различных рынках. Министр финансов США Джанет Йеллен ранее предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все обязательства, возможно, уже к 1 июня.