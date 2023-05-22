МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Российская сторона отмечает успешное развитие двусторонних торгово-экономических отношений с Узбекистаном, стороны планируют в приоритетном порядке развивать взаимодействие в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, дорожно-строительном машиностроении и фармацевтике, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ. Россия заняла второе место по объему инвестиций в Узбекистане

"Несмотря на сложности, возникающие в результате создаваемых Западом дисбалансов в мировой экономике за счет введения нелегитимных барьеров, успешно развиваются двусторонние торгово-экономические связи. На это указывают данные по товарообороту за 2022 год — 8,7 млрд долларов США (по сравнению с 2021 г рост составил 26%)", — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в текущем году сохраняется положительная динамика взаимной торговли. "Так, только в январе-феврале этого года взаимная торговля выросла на 4,2% (до 1,2 млрд долларов). В полном объеме реализуются текущие совместные проекты", — добавили там.

В МИД сообщили, что стороны отмечают эффективность учрежденного проектного офиса Минпромторга России и министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана по поддержке и реализации инициатив в области промышленности и торговли, которым сформирован "портфель" из 46 новых совместных проектов. "Планируется развивать взаимодействие в приоритетном порядке в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, дорожно-строительном машиностроении и фармацевтике", — заключили в российском министерстве.