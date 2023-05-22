МИНСК, 22 мая — ПРАЙМ. Западу не удалось санкциями удушить Минск и Москву благодаря активизации белорусско-российского экономического сотрудничества, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. G7 постарается не допустить уклонения России от санкций, заявил Кисида

"Ясно, что удушить нас не получилось, ни Россию, ни тем более Беларусь. И это во многом благодаря нашей экономике, благодаря тому, что мы с Россией вместе взялись тянуть этот "воз", — сказал он на приеме посла Белоруссии в России Дмитрия Крутого с комплексным докладом по вопросам белорусско-российского сотрудничества. Слова Лукашенко процитировало госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.

Белорусский лидер напомнил, что предприятия страны при экспорте используют "российские направления по логистике — и порты, и железная дорога, и автомобильный транспорт". "Здесь какие проблемы?" — поинтересовался он у посла.

Лукашенко отметил, что Крутой обязан "контролировать портовое хозяйство", которое Белоруссия развивает в России, узкие места в части железнодорожного сообщения, а также развитие автомобильных грузоперевозок.