МИНСК, 22 мая — ПРАЙМ. Национальный банк (Центробанк) Белоруссии прогнозирует, что годовая инфляция в стране в ближайшие месяцы сохранится на уровне ниже 5%. Удушить санкциями Белоруссию и Россию не получилось, заявил Лукашенко

"В ближайшие месяцы ожидается сохранение низких месячных темпов прироста потребительских цен. Показатель годовой инфляции будет находиться ниже 5%", — говорится в пресс-релизе нацбанка.

Там напоминается, что по итогам апреля годовая инфляция составила 4,7%, снизившись с 6% месяцем ранее. "Основные компоненты индекса потребительских цен демонстрируют замедление. Годовая базовая инфляция снизилась до 4,6% с 5,6% в предыдущем месяце, трендовая инфляция – до 4,6% c 6%", — также говорится в пресс-релизе.

Годовая инфляция в Белоруссии по итогам февраля составила 11,7%, января — 12%. На 2023 год власти Белоруссии запланировали инфляцию в размере 7-8%. Инфляция в Белоруссии по итогам 2022 года составила 12,8%, что выше первоначального прогноза властей: планировалось удержать ее на уровне 6%.

Глава ЦБ страны Павел Каллаур в апреле говорил, что инфляция в Белоруссии в 2023 году составит прогнозные 7-8%, если не будет новых шоков для экономики.