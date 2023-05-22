МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. США решили, что за украинский конфликт будет платить Европа, заявил в интервью Parlamentní listy бывший чешский дипломат Петр Друлак. Politico: Запад поставил Киеву новое условие для получения денег

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский при помощи поездок по странам ЕС пытается убедить сомневающихся политиков поддерживать его.

"Владимир Зеленский хорошо понимает, что как только западная поддержка Украины ослабнет, с ним будет покончено. Его положение на Украине держится на поддержке Запада. Американцы все чаще дают понять, что ожидают финансовой поддержки Украины, прежде всего, от Европы", — сказал Друлак.

Он предположил, что американские чиновники посоветовали президенту Украины работать над убеждением европейцев в помощи. При этом, как подчеркнул экс-дипломат, что бы в США ни произошло и кто бы ни пришел к власти, в Вашингтоне решили — платить будет Евросоюз.

"Многое в вооруженном конфликте на Украине остается неопределенным, но в этой американской позиции мы можем быть уверены. Американцы считают, что платить должна Европа", — объяснил Друлак.

По его словам, одна из группировок в Вашингтоне желает продолжения конфликта, другая же — хочет из него выйти.

"Можно сказать, что американские сторонники ухода из вооруженного конфликта утечкой желают показать, что Владимир Зеленский превращается в весьма опасного вассала, который может причинить ущерб", — добавил экс-дипломат.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что помощь Киеву со стороны стран и организаций ЕС составила 16 миллиардов евро. Кроме того, Украина в 2023 году рассчитывает получить от Международного валютного фонда три транша на 4,5 миллиарда долларов.