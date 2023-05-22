МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер – полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев обратился к китайским партнерам с предложением проработать возможность совершенствования законодательства для создания специального режима для повышения товарооборота между Россией и Китаем, сообщили в пресс-службе полпредства. В Китае назвали запрет на закупку продукции Micron необходимой мерой

Совместно с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым он обсудил в Шанхае с руководством китайских компаний развитие сотрудничества между РФ и КНР на Дальнем Востоке РФ. Уточняется, что среди проектов были рассмотрены инициативы китайской стороны по созданию российско-китайских логистических центров. Поднимались вопросы оптимизации логистических поставок и минимизации сроков прохождения таможенных процедур для перевозки продукции и оборудования.

"Трутнев предложил китайским партнерам совместно с Минвостокразвития России и КРДВ проработать вопрос о совершенствовании законодательства для создания специального режима, содействующего росту товарооборота между Россией и Китаем", — сказано в сообщении.

В сообщении также говорится, что были подняты вопросы реализации проектов на российском Дальнем Востоке в рамках нового преференциального режима – международной территории опережающего развития.

"Россия заинтересована в развитии экономических связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и, прежде всего, с Китаем. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил разработать механизм международной территории опережающего развития. Соответствующий законопроект разработан и рассматривается в правительстве России. Режим ТОР в целом положительно зарекомендовал себя. Такие ТОР работают в разных регионах Дальнего Востока и работают успешно. Но сейчас мы будем создавать именно международную ТОР, чтобы максимально учесть специфику экономического развития наших партнёров", – цитирует пресс-служба Трутнева.

По словам вице-премьера, большинство обсуждаемых на прошедших встречах с китайскими компаниями проектов могли бы быть реализованы в международной ТОР.

Кроме того, Трутнев предложил руководству китайских компаний создать на Камчатке проекты с применением возобновляемых источников энергии.

"Во время обсуждения проектов в энергетической сфере вице-премьер пригласил китайские компании рассмотреть возможность запуска проектов с помощью возобновляемых источников энергии в Камчатском крае", — сказано в сообщении.