МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари сказал в понедельник, что пока не решил, как будет голосовать на июньском заседании Федеральной резервной системы: в поддержку повышения процентных ставок или в поддержку паузы. В США выяснили, сколько американцев одобряют действия Байдена в экономике

Беседуя с CNBC, Кашкари отметил высокую устойчивость инфляции в сфере услуг, предположив, что центральному банку "может потребоваться поднять ставку выше 6%", чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.