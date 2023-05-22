ДАМАСК, 22 мая — ПРАЙМ. Министр финансов Сирии Кенан Яги примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне, заявил РИА Новости замглавы сирийского минфина Рияд Абд ар-Рауф. Представителей турецкого делового мира пригласили на ПМЭФ 2023

"Министр финансов Кенан Яги примет участие в ПМЭФ в качестве представителя Сирии по приглашению советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова", — сказал заместитель министра финансов Сирии.

ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге.