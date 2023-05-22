Министр финансов Сирии Яги примет участие в ПМЭФ в качестве представителя страны
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ДАМАСК, 22 мая — ПРАЙМ. Министр финансов Сирии Кенан Яги примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне, заявил РИА Новости замглавы сирийского минфина Рияд Абд ар-Рауф.
"Министр финансов Кенан Яги примет участие в ПМЭФ в качестве представителя Сирии по приглашению советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова", — сказал заместитель министра финансов Сирии.