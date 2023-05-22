МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. США несколько десятилетий имели возможность устраивать подрывы, в том числе такие, как на "Северных потоках", соответствующую информацию от осведомителя, работавшего в Штатах над симуляцией тайных диверсий на трубопроводах, опубликовал основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком. В Германии оценили версию об украинском следе в ЧП на "Северных потоках"

Ранее Ким выпустил данные, что экс-премьер Британии Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на "Северных потоках" с текстом "все сделано".

Шмитц сообщил в своем аккаунте в Twitter, что анонимный осведомитель обратился к нему с просьбой опубликовать его информацию, позволяющую пролить свет на теракт на "Северных потоках".

По словам осведомителя, он работал подрядчиком в лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса в Мэриленде над системами усовершенствованных подводных средств транспортировки морских котиков (ASDS) для тайных операций. По его словам, еще в 2001 году у них была возможность запрограммировать различные сценарии, в том числе по организации диверсий на трубопроводах.

"Я могу подтвердить, что у США была такая возможность на протяжении десятилетий, и эта система (ASDS) находится на вооружении США, абсолютно способная осуществить подрыв "Северных потоков", — сказано в сообщении осведомителя, который также отметил, что открытые данные с сервиса мониторинга полетов Flightradar позволяют понять, как был совершен теракт. Он упомянул самолеты ВМС США, которые появлялись над Балтийским морем недалеко от места взрывов 25 и 26 сентября — именно накануне и в день взрывов. Германия купила трубы у оператора "Северного потока — 2", пишет СМИ

При этом, учитывая, что остается не до конца известным, как именно была установлена взрывчатка, осведомитель заявляет, что, по его мнению, в операции была задействована усовершенствованная система подводной транспортировки морских котиков с водолазами ВМС США.

Дотком ранее попадал в поле внимания ФБР, в том числе был задержан по запросу бюро и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. Сам Ким называл обвинения в свой адрес предвзятыми. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он сейчас проживает и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции.

Файлообменник Кима Доткома megaupload.com — один из крупнейших — был закрыт в США в 2012 году. В ответ на его закрытие хакерская группировка Anonymous на время вывела из строя сайты минюста США, ФБР и несколько ресурсов кинематографической и музыкальной индустрии, в том числе сайты компаний BMI и Universal Music.