МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ уточнил оценку дефицита бюджета за первый квартал 2023 года до 2,086 триллиона рублей с 2,4 триллиона рублей, расходы составили 7,765 триллиона, следует из данных ведомства, опубликованных на сайте. Минфин доработал поправки по налоговому администрированию

В начале апреля Минфин предварительно оценил дефицит бюджета РФ за первый квартал в 2,4 триллиона рублей. Объем поступивших доходов в январе-марте, по оценке ведомства, составлял 5,677 триллиона рублей, что на 21% ниже объема поступлений доходов в январе-марте 2022 года. При этом, по предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета в первом квартале 2023 года составил 8,077 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 34%.

Согласно обновлённой информации, объем доходов бюджета за январь-март текущего года составил 5,679 триллиона рублей, а объем расходов составил 7,765 триллиона рублей. Таким образом, уточненная оценка дефицита бюджета составляет 2,086 триллиона рублей.

Согласно опубликованной в начале мая предварительной оценке Минфина, федеральный бюджет РФ в январе-апреле был исполнен с дефицитом в 3,424 триллиона рублей. Доходы за четыре месяца составили 7,782 триллиона рублей, расходы — 11,206 триллиона рублей. Как сообщил министр финансов Антон Силуанов в прошлую среду, годовой план доходов бюджета РФ в настоящее время выполнен на 30%, а расходов — на 39%, это временный дисбаланс, который будет нивелирован.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). Дефицит на текущий год запланирован на уровне 2,925 триллиона рублей. В конце апреля Силуанов сообщил, что Минфин сохраняет ориентир по дефициту бюджета в 2023 году в 2% ВВП, но допускает небольшое отклонение как в одну, так и в другую сторону.