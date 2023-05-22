ВАШИНГТОН, 22 мая — ПРАЙМ. Глава минфина США Джаннет Йеллен предупредила спикера палаты представителей Кевина Маккарти, что затягивание решения по потолку госдолга может обернуться проблемами для бизнеса и негативно повлиять на кредитный рейтинг страны. Рябков назвал ситуацию с противоречиями по поводу госдолга США цирком

"Мы знаем из прошлого, что ожидание до последней минуты при принятии решения по пределу госдолга может нанести серьезный вред бизнесу и уверенности потребителей, повысить стоимость краткосрочных займов для налогоплательщиков и негативно повлиять на кредитный рейтинг США", — говорится в ее письме.

Она подчеркнула, что без решения по увеличению предела госдолга американские семьи столкнутся с трудностями, а лидерству США будет причинен ущерб, "под сомнения будет поставлена способность защищать интересы нацбезопасности".

Маккарти вскоре должен встретиться с президентом США Джо Байденом для переговоров на тему госдолга.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что команда Маккарти выдвинула ряд предложений, "отбросивших назад" переговоры с администрацией по проблеме госдолга. Байден заявил, что ряд выдвинутых республиканцами предложений являются "попросту неприемлемыми", и отметил, что не может гарантировать, что дефолта не случится.

Минфин в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.

Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.

Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.