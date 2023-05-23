МИНСК, 23 мая — ПРАЙМ. Белоруссия заинтересована в создании зон свободной торговли между ЕАЭС и третьими странами, поскольку это открывает перспективы диверсификации ее экспорта в условиях западных санкций, заявила замминистра экономики Алеся Абраменко. МИД Польши заявил, что принятие новых санкций против России затягивается

"Совместно с партнерами Беларусь проводит активную работу по созданию зон свободной торговли между ЕАЭС и третьими странами. Уже подписаны соглашения с Вьетнамом, Китаем и Сербией, ведутся переговоры с ОАЭ, Египтом, Израилем, Сингапуром, Индонезией и Ираном. Для нас в условиях закрытия европейских рынков это хорошая возможность для географической и товарной диверсификации экспорта", – сказала она в интервью Первому каналу белорусского радио, отрывки которого опубликованы на сайте министерства.

Абраменко также отметила, что в Минске рассчитывают на эффект от создаваемых в ЕАЭС условий для воплощения в жизнь перспективных предпринимательских инициатив.

"Разработан эффективный механизм финансирования проектов евразийской промышленной интеграции. Суть его в следующем. Инвестиционная идея, в реализации которой участвуют три страны, опирающаяся на собственные компетенции, может получить поддержку через субсидирование ключевой ставки банка. Источник финансирования – антидемпинговые пошлины, которые поступают в страны союза", — рассказала замминистра. По ее словам, предполагается, что такой механизм будет действовать в течение пяти лет и значительно ускорит уход государств союза от импортозависимости.

Абраменко также обратила внимание на хорошие перспективы для бизнеса, которые закладывает создание Евразийской перестраховочной компании.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и подавления протестов оппозиции против их итогов. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.