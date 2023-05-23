ВАШИНГТОН, 23 мая – ПРАЙМ. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что только президент Джо Байден ответственен за ситуацию, когда дефолт в стране может наступить в считанные дни. GT: США готовы устроить конец света

"Не заблуждайтесь: любой дефолт будет дефолтом Байдена", — говорится в распространенном заявлении Маккарти.

Он подчеркнул, что до предполагаемой даты, когда США не смогут платить по долгам без решения об увеличении предела заимствований, остается 9 дней. "Байден пытается переписать историю, настаивая, что он исполнил свою часть работы по пределу госдолга и его нельзя будет обвинить в дефолте. На деле же он отказывался от переговоров более 100 дней", — заявил Маккарти.

Накануне Байден встречался с Маккарти в Белом доме, по итогам этих переговоров решения так и не было выработано. Более того, как пишут американские СМИ, в разговоре с однопартийцами за закрытыми дверями Маккарти сообщил, что исполнительная и законодательная власти нисколько не приблизились к сделке.

Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.

Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.

Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.