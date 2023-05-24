МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 2,36% на 22 мая с 2,34% на 15 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Банк России спрогнозировал ускорение годовой инфляции с мая

"За период с 16 по 22 мая 2023 г цены выросли на 0,04%. Год к году инфляция составила 2,36%", — говорится в документе.

В министерстве отметили, что снижение цен на продовольственные товары продолжилось и составило 0,02% на фоне сохраняющегося удешевления плодоовощной продукции (-1,5%), однако на остальные продовольственные товары цены выросли на 0,11%.

"В секторе непродовольственных товаров рост цен сохранился практически на уровне прошлой недели (0,05%). На услуги рост цен замедлился (0,16%) при снижении темпов роста цен на авиаперелеты и услуги гостиниц, а также удешевлении санаторных услуг", — добавили в ведомстве.

В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году до 5,3% с 5,5%. Что касается внутригодовой динамики, то министерство ждет, что в июне инфляция будет на уровне 3,6% в годовом выражении, в сентябре ускорится до 4,7%, а в декабре до 5,3%. В 2024-2026 годах инфляция ожидается на уровне 4%.

Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 4,5-6,5%.