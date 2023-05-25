МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Государства успешно сотрудничают в рамках евразийского экономического союза, Россия ценит взаимодействие со странами-членами ЕАЭС, строит отношения на принципе партнерства. Об этом заявил глава государства Владимир Путин. Путин заявил о фундаментальных изменениях на мировой арене

Президент в четверг принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

"Хотел бы подчеркнуть, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается действительно весьма успешно", — сказал он.

Путин прокомментировал слова казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева об Армении как "главном бенефициаре ЕАЭС", согласившись с высказыванием. По словам российского лидера, "в Армении самый высокий темп роста экономики". ВВП страны составило 12,1 процента, уточнил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Путин также отметил, что Москва ценит тесное партнерство "на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов" со всеми странами ЕАЭС.