МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Странам-членам ЕАЭС следует учредить Евразийское рейтинговое агентство с целью обеспечения адекватного оценочного инструментария для обслуживания растущей экономической активности в регионе, заявил президент России Владимир Путин. Путин анонсировал принятие важных решений в энергосотрудничестве ЕврАзЭС

Глава государства в четверг проводит заседание высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе в Москве.

"Было бы полезно учредить Евразийское рейтинговое агентство, которое обеспечило бы наличие адекватного оценочного инструментария, для обслуживания растущей экономической активности на территории ЕврАзЭС. Но здесь нужны, конечно, принципиальные подходы, жесткие критерии и умение подчиняться этим критериям. Сделать так, чтобы работа была абсолютно объективной. В этом вся ее ценность. Если этого не будет, то тогда в этом нет смысла", — отметил российский лидер.

Путин также предложил учредить экологический и климатический клуб в рамках ЕАЭС, который мог бы реализовывать "совместные научные исследования и разработки, внедрять зеленые технологии, улучшать состояние водных экосистем, сохранять биологическое разнообразие, проводить геологоразведку и осваивать недра".

Кроме того, президент призвал развивать промышленную кооперацию и увеличивать число новых совместных производств под общей торговой маркой "Сделано в ЕврАзЭС".

"Важно, чтобы такой новый бренд как можно скорее стал узнаваемым и завоевал популярность потребителей во всех наших странах, а Евразийский знак качества на товарах, изготовляемых на территории стран "пятерки", означал соответствии продукции самым высоким стандартам", — подчеркнул он.

Помимо этого, российский лидер предложил участникам саммита ЕАЭС выработать единые приоритеты по технологическому развитию и создать технологические альянсы с привлечением третьих стран. По его словам, такие объединения могли бы организовать в регионе новые наукоемкихе высокотехнологичные производства.

Путин также предложил добавить к четырем известным свободам — передвижению товаров и услуг, финансов и человеческого капитала в рамках ЕАЭС, пятую — свободу знаний. По его словам, эта мера поспособствует формированию общей евразийской идеологии.