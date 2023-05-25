МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Создание зон свободной торговли с заинтересованными странами важно, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. В ЕАЭС выразили интерес в скорейшем подписании соглашения о ЗСТ с Индией

"Важно продолжать формирование зон свободной торговли с заинтересованными странами, и в том числе предложить им совместно использовать имеющуюся у участников пятерки международную платежную инфраструктуру национальных валют и цифровых валют Центральных банков", — подчеркнул глава государства.

Российский лидер также предложил участникам заседания сформировать единую цифровую экосистему. Кроме того, путин отметил важность упрочнения финансового суверенитета ЕврАзЭС, путем обеспечения устойчивой кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры, развития и гармонизации евразийского финансового рынка для дальнейшего укрепления экономик региона.

Путин поблагодарил всех руководителей стран-членов ЕАЭС за тесное взаимодействие и взаимную поддержку.